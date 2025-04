Groane

SOLARO – A Solaro il ricordo della resistenza è stato arricchito da un gesto carico di significato: la sezione locale dell’Anpi è stata intitolata a Paolo Fusi. Figura simbolo dell’antifascismo, Fusi fu uno dei principali artefici della nascita della sezione solarese e ne rappresentò lo spirito con il suo costante impegno a favore dei valori della libertà e della giustizia. Questo omaggio è stato inserito nel fitto programma di iniziative organizzate per l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, un traguardo celebrato a Solaro con particolare partecipazione.

Tra gli eventi più significativi spicca anche la promozione del libro e docufilm “Malati di libertà“, che narra le storie di incredibili fughe dall’ospedale Niguarda tra il 1943 e il 1945. Il racconto restituisce le gesta di ebrei, dissidenti politici, partigiani e militari ribelli che, grazie a diagnosi falsificate, venivano ricoverati e poi nascosti in luoghi sicuri, da cui organizzavano la loro evasione. L’opera sottolinea come la resistenza sia stata il frutto di una partecipazione collettiva: infermiere, suore, medici, sacerdoti e donne del quartiere si unirono in un coraggioso fronte civile contro l’oppressione. I responsabili dell’Anpi di Solaro hanno evidenziato come Malati di libertà sia una testimonianza viva di quell’impegno spontaneo e condiviso che caratterizzò quegli anni drammatici e decisivi.

(foto d’archivio)

