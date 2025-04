Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo Forza Italia di Solaro, circa la dedica di una targa a Pierluigi Calciago e Mario Basilico.

Durante un Consiglio Comunale, Forza Italia Solaro ha proposto di ricordare un importante imprenditore locale: Pierluigi Colciago. La proposta approvata all’unanimità, ha anche suggerito di aggiungere un altro nome: Mario Basilico.

Ma ciò che è accaduto dopo è inaccettabile. La sindaca e la maggioranza di sinistra hanno organizzato un evento il 7 maggio per dedicare una targa nel parco di piazza San Pietro Solaro, senza menzionare che l’idea era stata proposta e sostenuta da Forza Italia. La comunicazione ufficiale dell’evento non ha citato i promotori, appropriandosi di un’idea altrui.

Questo comportamento è scorretto, irrispettoso e mina il rispetto tra le forze politiche. La corretta comunicazione e il riconoscimento sono fondamentali in una democrazia.

Chiediamo che si ponga rimedio a questa grave mancanza, riconoscendo pubblicamente il ruolo di chi ha promosso questa iniziativa. La nostra comunità merita rispetto e trasparenza.

