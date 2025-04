Cronaca

SOLARO – Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, a Solaro, per un incidente avvenuto lungo corso Italia. L’allarme è scattato alle 19 per l’investimento di un pedone, un uomo di 27 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, allertata dalla centrale operativa Areu, insieme ai carabinieri della Compagnia di Rho, incaricati dei rilievi.

Al momento, secondo quanto risulta, le operazioni di soccorso sono ancora in corso di svolgimentoc. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta né sulla dinamica dell’accaduto, che comunque non è apparsa in pericolo di vita.

(foto archivio: carabinieri a Solaro)

29042025