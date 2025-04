Città

SARONNO – Proseguono le attività di contenimento e monitoraggio ambientale nel torrente Lura, dopo lo sversamento di olio diatermico avvenuto ieri. Nella mattinata di oggi è stato eseguito il cambio delle barriere assorbenti lungo il corso d’acqua. A occuparsene è stata una ditta incaricata dalla Provincia, mentre nelle prossime ore si attende l’intervento di una nuova impresa, individuata direttamente dalla proprietà della ditta responsabile dell’incidente.

Il monitoraggio della fauna selvatica è proseguito anche oggi grazie ai volontari dell’Enpa, presenti lungo il torrente per verificare l’impatto dell’inquinamento sulla biodiversità. Gli operatori, già attivi dalla giornata di ieri con mezzi di soccorso specializzati, stanno continuando a controllare la presenza di animali in difficoltà.

Dal punto di vista ambientale, la situazione appare in miglioramento. Nelle acque del Lura sono ancora visibili alcune chiazze residue di olio diatermico, ma l’odore acre che ieri aveva invaso l’area è completamente scomparso. Le attività di vigilanza proseguiranno anche nelle prossime ore per valutare ulteriori interventi di bonifica.

