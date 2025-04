Politica

SARONNO – “Un torrente che per anni è stato simbolo di rinascita ambientale ora lotta contro una grave ferita”. Dopo lo sversamento di olio avvenuto ieri mattina lungo il Lura, Gianpietro Guaglianone, capolista di Fratelli d’Italia ed ex assessore all’Ambiente, ha voluto rivolgere un messaggio di profonda gratitudine a chi ha dato il proprio contributo, nell’ambito della propria attività professionale o come volontario davanti all’emergenza.

“Il mio grazie va a tutti coloro che sono intervenuti senza esitazione – afferma Guaglianone – lavorando instancabilmente per salvaguardare il torrente e la fauna selvatica, ittica e terrestre minacciata dallo sversamento. Un pensiero speciale ai volontari, che stanno curando gli animali colpiti e ripulendo l’acqua con uno straordinario impegno e un enorme cuore.”

L’ex assessore non nasconde la sua amarezza per quanto accaduto. “Quanto successo ieri è un colpo durissimo per il nostro torrente, per quell’ecosistema che da anni si è al lavoro per proteggere. Vedere compromesso tutto questo è un dolore profondo.”

Guaglianone ribadisce la necessità di individuare al più presto chi ha causato il danno: “Oggi la priorità è rimettere occuparsi del Lura, ridare vita al suo corso, proteggere tutto quello che ancora possiamo salvare ma c’è da affrontare anche il tema delle responsabilità e degli indennizzi e della prevenzione perchè simili disastri non avvengano più”.

(foto archivio: Guaglianone durante un sopralluogo)

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09