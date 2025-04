Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista civica Tu@Saronno in merito all’approvazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano.

“È stato approvato ieri dalla commissaria dottoressa Antonella Scolamiero il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Saronno, un documento dalla lunga e sofferta elaborazione. Come Tu@Saronno, avevamo già preso le distanze da questa versione del piano, insieme a tutti gli ex consiglieri comunali oggi candidati nella coalizione che sostiene Ilaria Pagani.

Il PGTU approvato non riflette né le nostre idee né quelle di una larga parte dell’ex maggioranza di centrosinistra. Lo dimostra l’elenco delle osservazioni pubblicate sull’Albo Pretorio: tra i firmatari compaiono nomi noti del nostro gruppo, associazioni ambientaliste come Fiab e Ambiente Saronno, rappresentanti riconoscibili del centrosinistra e persino documenti presentati da Pd e Saronno Civica, lista dell’ex sindaco Augusto Airoldi. Paradossalmente, proprio alcuni esponenti di quest’ultima oggi esultano per l’approvazione di un piano che loro stessi avevano criticato. L’elenco delle osservazioni respinte, infatti, è molto ampio.

A sostenere il documento sembrano essere forze di centrodestra, che hanno visto riemergere idee datate, risalenti ai primi anni Duemila: l’apertura di via Pasubio al traffico (sventata grazie a un’osservazione), nuove rotonde, un parcheggio per i pendolari e la strada nell’area dell’ex Isotta Fraschini. Tutte proposte che nulla hanno a che vedere con l’obiettivo del Pgtu, ovvero migliorare la viabilità esistente, e non introdurre opere impattanti e costose.

Particolarmente grave, per noi, è l’inserimento della bretella nord nel piano. Durante l’amministrazione Porro ci siamo battuti per la tutela dell’ultimo residuo di agro saronnese, in un comune già edificato al 70%. Nuove strade in quell’area significherebbero nuove urbanizzazioni, come già previsto dal Pgt.

Purtroppo, durante l’iter di stesura del Pgtu, non è stato possibile per noi – né per altri – proporre modifiche concrete. Ci è stato detto che ‘si sarebbe sistemato tutto con le osservazioni’, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: quelle osservazioni non sono state accolte.

Il risultato è un piano che, a nostro avviso, non rappresenta né le scelte né le priorità che avrebbero dovuto guidare lo sviluppo della città. Il fatto che non sia vincolante non lo rende innocuo: può comunque orientare le scelte future. Per questo motivo, come Tu@Saronno, ribadiamo la nostra contrarietà a questo percorso e la volontà di costruire un’alternativa forte, trasparente e realmente partecipata per la città.”

