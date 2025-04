iltra2

VENEGONO INFERIORE – In occasione della Festa del Seminario, il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, in via Papa Pio XI, ospiterà giovedì 1 maggio un appuntamento speciale. Alle 20.45, nella storica sede, si terrà infatti il recital “Giubileo. Spes non confundit”.

L’evento sarà curato dalla Comunità Pastorale Oltrestazione di Legnano, composta dalle parrocchie di Maria Madre della Speranza, della Gioia e Beato Carlo Acutis. Sarà l’occasione per continuare a ricordare Papa Francesco e il messaggio di speranza da lui indicato per l’Anno Giubilare.

Un momento di riflessione e di festa, aperto a tutti, nel segno della fede e della memoria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: un precedente evento in seminario)

29042025