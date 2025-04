iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Incidente nella tarda mattinata di ieri a Venegono Superiore. Intorno alle 13 una donna di 43 anni è rimasta coinvolta in un sinistro mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico in via Guglielmo Marconi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Sos Malnate, allertata dalla centrale operativa Areu. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Tradate, segno che non ha riportato ferite gravi. Dell’accaduto si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Saronno, intervenuti per gli accertamenti di rito ed al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio)

29042025