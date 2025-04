Basket

SARONNO – Una stagione difficile sotto il profilo dei risultati, chiusa all’ultimo posto in classifica e con la retrocessione in Serie B Interregionale. Ma non sono ugualmente mancate le soddisfazioni in casa Az Robur Saronno, al debutto nel campionato nazionale di Serie B Nazionale. Tra queste, spicca il riconoscimento per Matteo Beretta, che ha chiuso la stagione da miglior assistman del girone A. Il regista biancazzurro ha fatto registrare una media di 5,3 assist a partita, per un totale di 186 passaggi vincenti. Dalle situazioni di pick and roll, in contropiede o con giocate di pura visione, Beretta si è dimostrato fondamentale nella manovra saronnese, mettendo sempre in ritmo i compagni.

Un primato che vale un brindisi, come sottolineano anche dalla società, che in una nota celebra così il proprio playmaker: “Matteo Beretta è il più bravo del girone A a far felici i compagni! Birra pagata!” Nonostante il difficile cammino in classifica, il debutto in Serie B Nazionale ha regalato alla Robur anche momenti di grande intensità e spettacolo, tra cui l’ultima vittoria stagionale contro Vicenza, che ha salutato il PalaRonchi col sorriso.

(foto: Matteo Beretta in azione di gioco)

