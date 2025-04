Politica

SARONNO – Il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini sarà a Saronno sabato 3 maggio per sostenere la candidatura di Ilaria Pagani e presentare il suo programma elettorale. L’incontro è in programma alle 15:30 in piazza San Francesco.

Pagani, candidata sindaca sostenuta dal centrosinistra, dialogherà pubblicamente con Bonaccini su temi chiave per il futuro della città, illustrando le sue proposte per l’amministrazione comunale. L’appuntamento rappresenta la prima uscita pubblica dedicata interamente alla presentazione del programma con cui la candidata si propone di guidare Saronno nei prossimi cinque anni.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e sarà l’occasione per conoscere più da vicino le priorità del progetto politico guidato da Pagani, con un confronto diretto tra la candidata e il presidente del PD, figura di rilievo nazionale nel panorama politico italiano.

