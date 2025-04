Politica

SARONNO – “Gli elettori che alle scorse elezioni regionali ed europee hanno dato il loro voto ad Alleanza Verdi Sinistra, alle elezioni comunali di Saronno non troveranno il nostro simbolo sulla scheda”.

Inizia così la nota firmata da Roberto Strada e Francesco Meneghetti a nome di Alleanza Verdi e Sinistra che spiega la propria posizione per le amministrative.

“Le dimissioni del sindaco e del consiglio comunale originate da una crisi di maggioranza che si trascinava da mesi, hanno portato rapidamente a nuove elezioni senza che fosse elaborato un programma unitario tra le forze progressiste. Così Il Centro Sinistra si presenta con liste indebolite da spaccature interne ancorché con un programma di massima in linea con la precedente amministrazione, senza però uno slancio innovativo indispensabile per caratterizzare nuove volontà di cambiamento.

Alleanza Verdi Sinistra si oppone sia alla lista di centrodestra che rappresenta valori in netto contrasto con quelli da essa sostenuti, sia a quanti, anche indirettamente, finiscono con lo spianare la strada ad una vittoria del centrodestra.

L’appoggio alle categorie socialmente ed economicamente più fragili e marginali, il recupero dei beni pubblici in opposizione al loro consumo ed alla loro privatizzazione, la mobilità adeguata alle caratteristiche della città e rispettosa di ambiente, pedoni e ciclisti, la laicità dell’istituzione comunale, l’abolizione di ogni discriminazione, il rendere viva la città, il dialogo costante con i suoi abitanti, sono gli elementi che debbono caratterizzare una coalizione progressista cui Avs possa dare una mano per la costruzione del programma di amministrazione della Città e sia disponibile a spendere la presenza, sia pure indiretta, del suo simbolo.

Saremo quindi presenti nelle prossime settimane solamente con iniziative a sostegno dei referendum che purtroppo non sono adeguatamente oggetto di informazione pur vertendo su temi fondamentali per la vita di tutti i cittadini.

Durante queste iniziative saremo lieti di accogliere il contributo di tutti coloro che vogliano trasformare il loro voto in partecipazione per promuovere un’iniziativa politica che rilanci l’Alleanza Verdi Sinistra in modo organizzato sul territorio saronnese.

