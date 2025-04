Politica

SARONNO – “Io ci sarò” degli 883 come colonna sonora e un monologo appassionato concluso da un coro “Airoldi” dei presenti e un brindisi: è stato un Augusto Airoldi galvanizzato e incontenibile quello che ieri sera ha preso la scena a villa Gianetti durante la presentazione delle liste Saronno Civica e Percorso Democratico.

A introdurre la serata è stata Laura Succi, ex vicesindaco, affiancata da Edoardo Mazzucchelli e Sabina Banfi, referenti delle due liste della coalizione. Dopo una panoramica sulla coalizione, le liste e i candidati, la parola è passata all’ex sindaco, che ha dominato la scena con un lungo intervento, dove si è tolto sassolini dalle scarpe, ha presentato progetti, illustrato suggestioni senza dimenticare qualche stoccata ben assestata.

Tra i passaggi più significativi, Airoldi ha risposto alle difficoltà dei presenti e dei simpatizzanti nel gestire i rapporti con l’altra coalizione di centrosinistra: “Ho fatto di tutto per evitare la spaccatura. Avevo chiesto a Ilaria di fare un ticket con me, per prepararsi anche mentalmente a guidare la città in futuro. Un modo per imparare perchè anche questo è necessario. Ma non c’è stata disponibilità. Non stiamo facendo una campagna elettorale attaccando ma diventa difficile non rispondere quando si viene attaccati. Noi stiamo evitando scontri. Noi. E mi chiedo perché si continui dall’altra parte ad attaccare la giunta Airoldi? Noi abbiamo costruito un progetto lineare, loro no. Non attacchiamo, ma se veniamo attaccati, rispondiamo”.

Non sono mancati i riferimenti all’ex area Isotta Fraschini: “Abbiamo fatto provvedimenti mai fatti a Saronno come una delibera di indirizzo e un consiglio comunale dedicato al primo progetto basta questo a raccontare la nostra attenzione. Finché sono stato sindaco, non c’erano certezze sull’arrivo dell’alta formazione, solo un progetto. Servono garanzie vere, altrimenti si rischia quello che sta succedendo a Milano”. Airoldi rilancia sulla necessità di un intervento che tuteli l’interesse pubblico su “entrambe le aree dismesse con entrambe le proprietà”.

Tra le proposte, la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport nell’area ex Isotta, la riqualificazione del comparso centrale dall’ex corte Tanzi, palazzo Visconti e villa Gianetti, oltre alla creazione di un centro diurno integrato per anziani. Stoccate anche all’amministrazione Fagioli, sullo stato assente sulla sicurezza e sulla giunta regionale “addormentata sui fondi per il maltempo, risolti solo grazie agli stanziamenti comunali”.

Airoldi ha concluso affermando la volontà di tornare alla guida della città, “sostenuto da due liste stratosferiche e dal loro entusiasmo”. Del resto è apparso visibilmente soddisfatto durante le presentazioni delle due compagini. Mazzucchelli ha raccontato la storia di Saronno Civica, parlando anche della crisi seguita alle sue dimissioni da assessore: “Superata solo perché Airoldi ci ha mostrato la luce in fondo al tunnel e un modo diverso di fare politica. Siamo tutti competenti e impegnati ma lui è un passo avanti a tutti. Il migliore anche dei candidati sindaco”.

Energia anche da parte di Sabina Banfi, che ha illustrato Percorso Democratico, sottolineando il valore del progetto, delle competenze e del simbolo della lista: “Sembra che tutti vogliano le stesse cose, ma noi sappiamo come realizzarle. Questo ci rende credibili”. E ha concluso con un appello accorato: “Airoldi è un uomo che si dedica totalmente alla cosa pubblica, è rigoroso e determinato. Sono queste le sue qualità che hanno incrinato i rapporti con la precedente maggioranza”.

