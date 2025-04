Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Un massiccio raid vandalico lo scorso febbraio ha deturpato le facciate del centro storico con decine di scritte, ma il sindaco Massimiliano Occa ha detto che sono “solo” 13″. Inizia così una nota della Lega di Ceriano Laghetto, con riferimento al dibattito che si è svolto nell’ultima riunione dell’assemblea civica.

“Se n’è parlato nell’ultimo consiglio comunale grazie ad una interrogazione presentata dal nostro capogruppo Dante Cattaneo – ricorda dal Carroccio – Il sindaco ha risposto che si è attivato per la rimozione degli stessi, scrivendo ai privati ma a distanza di oltre due mesi la situazione è tale e quale. Idem, addirittura per una “svastica” rappresentata in pieno centro storico. Il sindaco ha risposto di non esserne a conoscenza e chi sarebbe adoperato, ma… nemmeno in vista del 25 aprile è stata rimossa!”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: consiglio comunale a Ceriano Laghetto)

30042025