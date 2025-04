SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 29 aprile, l’attenzione si è concentrata sul grave sversamento nel Lura e sulle sue conseguenze ambientali, ma non sono mancati fatti di cronaca, eventi in arrivo e novità politiche in vista delle elezioni. Dall’intervento dei volontari Enpa al racconto tecnico sull’olio diatermico, passando per un incidente a Solaro, una festa colorata a Origgio e la prima uscita pubblica di un volto noto della campagna elettorale.

In seguito allo sversamento nel Lura, si approfondisce la natura dell’olio diatermico: un fluido usato in ambito industriale per la trasmissione di calore, altamente inquinante se disperso in ambiente.

L’Enpa racconta le prime ore dell’intervento sul luogo dello sversamento, tra animali soccorsi, quelli che purtroppo non ce l’hanno fatta e i primi consigli per tutelare la fauna locale.

A Solaro un pedone è stato investito in corso Italia, sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare le cure necessarie all’uomo coinvolto nell’incidente.

A Origgio la fiera si prepara a un gran finale con il Color Party previsto per il primo maggio, un appuntamento all’insegna del divertimento per tutte le età.

Ilaria Pagani lancia la sua campagna elettorale con una chiacchierata informale al parco, accompagnata da gazebo e sostenitori: è la prima grande uscita pubblica verso le amministrative.

