LIMBIATE – Venerdì 26, per la quinta volta, una delegazione Anpi ha effettuato l’intitolazione simbolica della Piazza Solari-Agostoni. Questa volta, però, con un 50% di obiettivo a portata di mano. Nell’ultimo incontro, il sindaco si è impegnato a disporre l’installazione di una lapide che ricordi i due giovani Partigiani limbiatesi, Giuseppe Agostoni e Francesco Solari, fucilati dai tedeschi in ritirata a Lodi il 26 Aprile 1945.

“Soddisfatti a metà perché continueremo a chiedere che siano resi gli onori anche a Giuseppe Agostoni estendendo l’intitolazione della piazza anche a lui e siamo certi che, prima o poi, anche questo obiettivo potrà essere raggiunto: è una questione di rispetto della Storia oltre che di doveroso ricordo di un giovane patriota nostro concittadina che ha sacrificato la sua vita per dare un futuro all’Italia”, così commenta Anpi Limbiate.

“Con spirito collaborativo e determinato dovremo ragionare come riparare ad un torto che è durato anche troppo. Non possiamo permettere che il sacrificio di un giovane appena ventenne sia stato vano e che la sua città natale si fermi davanti a qualche risolvibile problema burocratico. Se posso permettermi vorrei portare l’esempio virtuoso dell’ex Sindaca di Roma Virginia Raggi che prima scrisse ai cittadini residenti di quattro popolatissime vie e piazze di Roma, intitolate a firmatari del Manifesto delle Leggi razziali del 1938, comunicando la decisione dell’Amministrazione di procedere ad una nuova intitolazione e poi procedette ad avviare con i cittadini interessati e con gli studenti romani un percorso partecipativo per nuove intitolazioni. Furono organizzati incontri in cui vennero raccontate le storie dei tanti cittadini, bambini e adulti, e degli scienziati che furono vittime del razzismo e di quelle leggi. Tra questi ultimi, insieme ai cittadini, furono scelte le personalità a cui intitolare le vie. Una scelta forte, ma dovuta. Nel nostro caso è tutto molto più semplice: non si tratta di cambiare alcunché, ma di aggiungere all’attuale denominazione il nome di Giuseppe accanto a quello di Francesco.

Il tutto coinvolgerebbe, non certo centinaia di persone come nel caso di Roma, ma poco più di una decina. Dai Sindaco, si può fare”, Rosario Traina, presidente Anpi Limbiate.

