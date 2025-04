Saronnese

GERENZANO – Un pomeriggio all’insegna della musica e del divertimento, quello di giovedì 1 maggio. Il Corpo Musicale S. Cecilia di Gerenzano, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, invita tutti a partecipare al concerto “La Banda nel Parco”, che avrà luogo alle 16 al Parco degli Aironi.

L’evento si terrà in una cornice naturale suggestiva, il Parco degli Aironi, gestito dalla cooperativa Ardea Onlus. Il concerto offrirà un’ampia selezione di brani musicali, dando così l’opportunità a tutti i partecipanti di trascorrere un pomeriggio di svago in compagnia delle note della banda locale.

L’invito è aperto a tutti: famiglie, appassionati di musica e chiunque voglia godersi una giornata di primavera all’aria aperta. Non mancherà, come sempre, l’impegno del Corpo Musicale S. Cecilia per regalare un’esperienza unica al pubblico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09