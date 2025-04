Cronaca

SARONNO – Mattinata movimentata oggi, martedì 29 aprile, a Saronno, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali a distanza di meno di quaranta minuti l’uno dall’altro. In entrambi i casi sono rimasti coinvolti giovani a bordo di motocicli.

Il primo episodio è avvenuto alle 12 in via Piave dove due ragazzi di 19 e 20 anni sono caduti dalla moto per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, la polizia locale e un’ambulanza della Croce rossa di Misinto. I due giovani sono stati soccorsi e trasportati in codice verde all’ospedale di Saronno. Nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi.

Poco dopo, alle 12.35, un secondo incidente si è verificato in via Alessandro Volta dove una moto e un’auto si sono scontrate. A restare ferito è stato un ragazzo di 16 anni. A prestargli soccorso è stata un’ambulanza di Azzurra Rovellasca, allertata dalla centrale operativa Soreu Laghi. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

In entrambi i casi, le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

(foto archivio)

30042025