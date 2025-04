Città

SARONNO – E’ stato approvato nei giorni scorsi dal Commissario Straordinario del Comune di Saronno, Antonella Scolamiero, il Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore ad inizio maggio, sostituirà quello attualmente vigente risalente all’anno 2016 e le novità introdotte avranno un triplice effetto: stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione degli adempimenti fondandolo sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto; garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza; recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa.

In particolare, rispetto alle novità normative, sono già inclusi i decreti attuativi relativi alle modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, alle disposizioni in materia di contenzioso tributario, alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, al riordino del sistema nazionale della riscossione, emanati in attuazione della Legge 111/2023 “Delega per la revisione del sistema tributario”.

Il Regolamento è inoltre adeguato alle normative relative alla verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e alle disposizioni vigenti in tema di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09