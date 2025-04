Cronaca

SARONNO – Una coltre impenetrabile di fumo ha accolto un ladro notturno nel bar Pol & Son di via Roma, a Saronno, in zona campo sportivo. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì, intorno all’1.30, quando un malvivente ha forzato la porta d’ingresso del locale, trovandolo chiuso e deserto.

Scattato l’allarme, è entrato subito in funzione il sistema antifurto a saturazione: in pochi secondi l’intero bar è stato avvolto da un fumo denso, rendendo impossibile vedere e muoversi all’interno. Il ladro è riuscito a impossessarsi soltanto del cassetto del registratore di cassa, contenente una piccola somma di denaro, e poco dopo l’ha abbandonato vuoto nelle vicinanze, durante la fuga.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e titolari, ma del responsabile del furto nessuna traccia. È stata sporta denuncia e sono in corso le indagini per identificarlo.

(foto archivio)

30042025