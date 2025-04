SARONNO – E‘ stato aperto l’altro giorno il cantiere dei lavori di manutenzione stradale in via Dell’Orto al rione Matteotti, dove è in programma la posa del nuovo asfalto con rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il tratto interessato dai lavori, che dureranno sino a fine settimana, è quello compreso tra le vie Padre Giuliani e la via Amadeo. A seguire, il cantiere si sposterà sulla via Amendola dove, anche in questo caso, l’intervento di rifacimento del nuovo tappetino avrà una durata approssimativa di quattro/cinque giorni, salvo condizioni meteo avverse.

Per consentire la sicurezza del cantiere, sarà interdetta la sosta lungo i tratti stradali interessati, senza interruzioni della circolazione dei veicoli. Questi lavori, spiegano dal Comune, “fanno parte del programma di manutenzioni stradali approvato dall’Amministrazione saronnese con l’ultima variazione di bilancio dello scorso dicembre”.