Cronaca

SARONNO – E’ stato richiesto, dal sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, il rinvio a giudizio per la dipendente della Fondazione che gestisce il teatro Giuditta Pasta di Saronno accusata di essersi appropriata di fondi per diversi anni. Per lei l’accusa sarebbe di peculato.

Nell’ottobre scorso è emersa una frode da 440.000 euro ai danni della Fondazione Teatro Giuditta Pasta, messa in atto, secondo le indagini, da una dipendente in servizio da 30 anni. La donna avrebbe sottratto fondi tra il 2017 e il 2023 attraverso un articolato sistema di falsificazioni contabili. Le somme maggiori sarebbero state prelevate dagli incassi della biglietteria – circa 350.000 euro – a cui si aggiungono 7.200 euro in assegni e oltre 82.000 euro ritirati direttamente allo sportello bancario.

QUI L’AVVIO DELLA VICENDA –

La truffa è venuta alla luce durante la verifica necessaria per una richiesta di finanziamento, quando si sono riscontrate anomalie tra i bilanci ufficiali e i dati della centrale rischi. Secondo quanto accertato, l’ormai ex dipendente si sarebbe appropriata del denaro tramite bonifici a suo favore, prelievi in contanti e l’uso della carta aziendale anche per acquisti personali, come un capo d’abbigliamento da 800 euro. Per nascondere le operazioni, avrebbe prodotto documenti contraffatti.

Il Comune di Saronno e il Consiglio di Amministrazione hanno deciso di agire per vie legali, chiedendo il risarcimento di 414.504 euro, a cui si aggiungono 35.000 euro per danni all’immagine dell’ente. Una segnalazione è stata inoltrata alla Corte dei Conti martedì 16 luglio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09