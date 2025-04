Cronaca

SARONNO – Sono stati due i bar presi di mira nella notte tra lunedì e martedì: oltre a quello di via Roma, i ladri hanno colpito anche “Il mago del caffè”, il locale affacciato su piazza Indipendenza.

Nel secondo caso, i malviventi sono riusciti a entrare arrampicandosi sui bidoni posizionati all’esterno e passando da una piccola finestra in alto. Una volta all’interno, si sono diretti al registratore di cassa, ma il bottino è stato scarso: pochi euro in monete. Subito dopo è scattato l’allarme e i ladri si sono dati alla fuga.

Il titolare è arrivato immediatamente sul posto, insieme alle forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi e raccolto elementi utili per l’indagine. Si sta ovviamente valutando se ci sia un legame tra i due colpi.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

