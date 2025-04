Volley

SOLARO – Anche quest’anno, Solaro ospiterà il Torneo Internazionale di volley organizzato per la settima edizione consecutiva dalla Polisportiva Solaro in collaborazione con il Limbiate Volley. La competizione inizierà alle 19 di mercoledì 30 aprile con la tradizionale cerimonia inaugurale nel palazzetto dello sport di corso Berlinguer a Solaro e si concluderà il 4 maggio.

Al torneo internazionale parteciperanno le diverse categorie under 16 femminile, under 15 maschile, open femminile e open maschile di squadre provenienti da tutta Europa tra cui la Lituania, l’Estonia e l’Austria, oltre le tante protagoniste del volley a livello regionale ed una società di Genova.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Il Torneo Internazionale è un momento speciale per tutti gli sportivi di Solaro. Non solo della Polisportiva, sempre eccezionale nella perfetta organizzazione, ma per tutti gli appassionati che in quei giorni possono gustarsi tutto il clima di un evento internazionale direttamente dagli spalti del nostro palazzetto dello sport. Mi fa piacere constatare che la manifestazione continua a crescere, con più categorie e più nazionalità presenti. Ringrazio la Polisportiva Solaro e tutti coloro che collaborano all’evento, perché mettono il nostro paese sulla mappa della pallavolo portando la bellezza di tutto il meglio che lo sport può e sa offrire sotto la nostra rete».

(foto da archivio della Polisportiva Solaro e del Limbiate Volley)