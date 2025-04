Città

SARONNO – L’acqua torna lentamente trasparente, ma i danni ambientali restano: dopo lo sversamento di olio diatermico nel torrente Lura, i volontari di Enpa Saronno sono ancora impegnati sul campo per affrontare le conseguenze del disastro ecologico.

“I riflessi neri dell’olio stanno svanendo, ma il problema non è affatto risolto: alcune anse del torrente sono ancora contaminate e la fauna locale continua a essere esposta a un grave rischio”. È l’allarme lanciato dai responsabili dell’associazione, che ieri – martedì 29 aprile – hanno trascorso l’intera giornata lungo gli argini del corso d’acqua per monitorare la situazione e offrire assistenza.

Tra le attività principali, il soccorso agli animali: un germano e un coniglio sono stati salvati e trasferiti all’oasi di Vanzago dopo le prime cure prestate sul posto. “Grazie ai volontari che sono arrivati anche da Monza, Pavia, Peschiera Borromeo, Rovellasca, Cantù e naturalmente Saronno. Il loro supporto è fondamentale perché l’emergenza non è finita: molti animali continuano a bere e nutrirsi in un ambiente ancora contaminato”.

Altrettanto cruciale l’attività di mappatura dei punti più critici. “Stiamo segnalando ogni tratto in cui si individuano sacche residue di olio: sulla superficie dell’acqua, tra i sassi e nella vegetazione – spiegano da Enpa – È un lavoro imponente, ma necessario se vogliamo davvero proteggere questo ecosistema”.

L’allarme riguarda anche la sicurezza di animali domestici. “Stiamo informando i cittadini, soprattutto i proprietari di cani, di evitare l’erba e le sponde del Lura, da Rovellasca a Caronno Pertusella. In queste zone l’accesso deve essere evitato fino a quando non saranno garantite condizioni di sicurezza”.

Infine, l’appello: “Servono garanzie affinché episodi simili non si ripetano più. Chiediamo che i danni ambientali vengano riparati e che il torrente venga messo in sicurezza”.

