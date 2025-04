Comasco

ROVELLASCA – Il vicesindaco sul posto, i tecnici al lavoro e i primi interventi già attivati per contenere le conseguenze dello sversamento nel torrente Lura. È la mobilitazione per l’emergenza riassunta dal sindaco di Rovellasca Sergio Zauli, che ieri sera, martedì 30 aprile, in consiglio comunale per riferire ufficialmente sull’episodio verificatosi lunedì 29 aprile.

“La situazione venutasi a creare nella giornata di lunedì, per dinamiche ancora in fase di accertamento, è stata gestita immediatamente dalle varie autorità intervenute prontamente” ha dichiarato il primo cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, l’ASST e l’Arpa, che il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente. A seguire l’emergenza da vicino anche il vicesindaco, Marco Discacciati, insieme all’ufficio tecnico comunale e alla polizia locale.

Secondo quanto comunicato dal sindaco, sono già stati messi in campo i primi interventi, resi possibili anche grazie alla collaborazione dell’azienda coinvolta, che si è dimostrata fin da subito disponibile ad affrontare la situazione.

