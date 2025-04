Comasco

ROVELLASCA – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’azienda tessile da cui, secondo i primi accertamenti, sarebbe partito lo sversamento che ha interessato il torrente Lura lunedì 28 aprile. Di seguito il testo integrale condiviso nelle ultime ore alla stampa

“A seguito della segnalazione del possibile sversamento di olio proveniente dal nostro stabilimento, ci siamo immediatamente attivati per individuare le cause al fine di attuare nell’immediatezza, in coordinamento con tutti gli enti preposti, tutte le misure di sicurezza necessarie per scongiurare danni alle persone e all’ambiente.

Da un primo esame la dispersione di olio diatermico nel torrente Lura potrebbe essere stata originata da una imprevedibile rottura di un canale di condotta.

Fin dai primi momenti, è stato richiesto l’intervento di una azienda specializzata per la messa in sicurezza dell’area, per scongiurare eventuali nuovi episodi potessero in futuro interessare l’ambiente circostante e per ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema locale di quanto accaduto.

Le misure di sicurezza interne hanno funzionato correttamente, garantendo, tra l’altro, l’incolumità di tutti i nostri collaboratori.

L’azienda è da sempre sensibile e attenta all’ambiente e farà in ogni caso tutto il necessario per ripristinare lo stato del fiume e della sua fauna.

Restiamo in costante contatto con le autorità competenti per monitorare l’evolversi della situazione e adottare ogni ulteriore azione utile alla salvaguardia dell’ambiente.”

