GARBAGNATE MILANESE – Una giornata all’insegna della tradizione e della convivialità è in programma per giovedì 1 maggio 2025 nel cuore della frazione di Bariana. Dalle 9.30 alle 17, le vie e piazza Padre Pizzi ospiteranno una nuova edizione del Mercatino di San Giuseppe, organizzato dall’Oratorio San Carlo in collaborazione con il Comune di Garbagnate Milanese e il gruppo storico Bariana de Barch.

L’evento proporrà bancarelle di produttori agricoli, hobbisti, creativi, associazioni e commercianti, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare prodotti locali e artigianali in un’atmosfera di festa. Prevista anche un’area griglieria per tutta la durata della manifestazione.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata.

(foto archivio: un mercatino in zona)

30042025