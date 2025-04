iltra2

VEDANO OLONA – Una giornata di festa, sport e competizione tra i rioni: domenica 4 maggio, a partire dalle 10, il Parco Spech di via San Pancrazio a Vedano Olona ospiterà l’edizione 2025 di “Rioni in gioco”, appuntamento promosso dal Comitato del Palio dei Rioni con il patrocinio del Comune.

L’evento è aperto a tutti i rioni del Palio di Vedano Olona – Centro Paese, Fondo Campagna, La Baraggia, La Crüseta, La Vela, Perseghétt – ed è rivolto a chiunque desideri partecipare. Durante la giornata, ogni partecipante potrà scoprire a quale rione appartiene, iscriversi e competere per guadagnare punti per la propria squadra.

Il programma prevede al mattino una sfida a bocce tra i rioni. Nel pomeriggio si proseguirà con il tiro alla fune, la corsa delle carriole cieche, la battaglia delle spugne e il gioco “Rioni di rigore”, aperto a tutti per provare a segnare e far vincere il proprio rione.

Per tutta la giornata sarà attivo un punto ristoro con “Park Party” e non mancheranno i gonfiabili per il divertimento dei più piccoli.

Per informazioni: [email protected]

(foto archivio: un palio nella zona)

