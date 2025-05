Calcio

MISINTO – Finale di regular season, pe il Cgds Misinto calcio, con la qualificazione ai playoff e la premiazione al veterano capitan Mattia Bordonali (foto).

Il club biancoverde pensa comunque già all’immediato futuro ovvero alla prima partita di playoff, che si gioca l’11 maggio alle 16, in casa sul campo di via per Birago 10, contro la Libertas San Bartolomeo.

Nel girone A di Terza categoria, vinto dalla Olimpia Cadorago con un impressionante record di 77 punti, Misinto si è piazzata seconda con 58 punti ed ora trova la Libertas che è arrivata quinta con 53 punti all’attivo. Al di là della capolista, che ha fatto un campionato a sè, si è assistito ad una stagione con diverse formazioni a contenersi le posizioni di vertice, i playoff si annunciano spettacolari.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

01052025