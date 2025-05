Comasina

CESANO MADERNO – Cresce l’attesa per l’arrivo del Giro d’Italia a Cesano Maderno. Giovedì 29 maggio la 18ª tappa della Corsa Rosa, in partenza da Morbegno, si concluderà proprio in città. In vista di questo importante appuntamento sportivo, Cesano Maderno ha già iniziato a vestirsi di rosa.

Totem stilizzati sono stati posizionati nelle rotonde cittadine, mentre agli ingressi principali della città sono comparsi i cartelli stradali che annunciano ufficialmente l’arrivo del Giro. Parallelamente è partita anche la distribuzione dei kit promozionali predisposti dal Comune: vetrofanie e bandierine ufficiali saranno consegnate a tutti i commercianti per contribuire ad allestire le vetrine in tema.

Striscioni e decorazioni stanno comparendo nei vari quartieri, in particolare lungo le principali carreggiate, e nei prossimi giorni anche gli edifici storici di Cesano Maderno entreranno nel clima della manifestazione: su Palazzo Arese Borromeo e su Palazzo Arese Jacini verranno infatti esposti gli stendardi ufficiali del Giro, accompagnati dai loghi degli sponsor che sostengono l’iniziativa.

Il programma di avvicinamento alla tappa, intitolato “#occhioalgiro”, prevede numerosi eventi collaterali fino al 29 maggio, organizzati con la collaborazione delle associazioni e delle società sportive cittadine, per vivere appieno l’atmosfera del Giro d’Italia e accompagnare la città fino all’arrivo dei corridori.

