SARONNO – Venerdì 2 maggio alle 20,45 nella sala del Beato, nel Santuario Diocesano Beato Luigi Maria Monti di Saronno, i candidati alla carica di sindaco della città di Saronno parteciperanno alla conferenza sul tema delle politiche familiari comunali.

Presenterà l’evento il saronnese Raffaele Pier Luca Di Francisca, co-fondatore e presidente del forum associazioni familiari della Provincia di Varese, modererà la serata Giovanni Giambattista Vice presidente del forum delle associazioni familiari della Regione Lombardia e membro del direttivo del forum nazionale insieme a Claudio Calabrò, tesoriere del forum provinciale.

La serata inizierà con il saluto di benvenuto del rettore del santuario, Aurelio Mozzetta della congregazione dei Figli dell’immacolata concezione (Cfic).

Hanno confermato la presenza i candidati alla carica di sindaco, nell’ordine in cui saranno riportati sulla scheda elettorale: Augusto Airoldi, Rienzo Azzi, Ilaria Pagani, Novella Ciceroni.

Le domande sulle quali verterà il dibattito saranno inerenti a:

la famiglia come principio ispiratore delle politiche familiari

l’ impegno a utilizzare la formazione che il Forum nazionale offre ai comuni

la revisione del sistema di tassazione locale che tenga conto dei carichi familiari

la promozione dei centri per la famiglia anche nei comuni limitrofi

la realizzazione di uno studio sulla situazione demografica per il rilancio della natalità

l’adesione e la partecipazione attiva al Network Family in Italia, una realtà che raggruppa i Comuni che intendono promuovere politiche per il benessere familiare (aderire al Network non ha costi e permette l’accesso ad un patrimonio condiviso di buone pratiche adottate da più di 230 comuni in Italia fra cui diversi capoluoghi quali: Alghero, Sassari, Bergamo, Padova, Trapani, Terni, Siena, Potenza, Cagliari, Ascoli Piceno, Macerata, Torino, Nuoro, Ferrara, Pordenone, Biella.

Cos’è il forum delle associazioni familiari?

È un’organizzazione di orientamento cattolico che opera a livello nazionale in Italia, con sedi regionali e provinciali. Fondato nel 1992, il Forum si impegna a promuovere politiche a sostegno delle famiglie e a portare la famiglia al centro del dibattito culturale e politico italiano.

Il forum si impegna a valorizzare il ruolo della famiglia come soggetto sociale e a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza delle politiche familiari. Il forum è composto da diverse associazioni familiari a livello nazionale, regionale e locale, per un totale di circa 582 associazioni, coinvolgendo quattro milioni di famiglie e 12 milioni di persone. Per informazioni sul forum provinciale di Varese: [email protected]