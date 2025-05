Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 30 aprile, spiccano gli sviluppi giudiziari legati allo scandalo del teatro Pasta, una serie di furti che hanno colpito due bar nel centro di Saronno e sviluppi sullo sversamento nel torrente Lura.

È stato chiesto il rinvio a giudizio per l’ex contabile del teatro Giuditta Pasta, accusato di aver sottratto oltre 400 mila euro in un arco di sette anni.

Un ladro è stato costretto alla fuga dopo che, introdottosi in un bar di via Roma, è stato sorpreso dall’attivazione dell’antifurto a fumo, che ha rapidamente saturato il locale impedendogli di completare il colpo.

Un secondo bar è stato preso di mira dai ladri, questa volta in piazza Riconoscenza, dove si è registrato un altro tentativo di effrazione, portando preoccupazione tra i commercianti della zona.

Un guasto a un canale di scarico ha provocato uno sversamento nel torrente Lura? L’azienda coinvolta ha spiegato di essersi attivata subito per contenere i danni ambientali.

Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, ha fatto tappa a Saronno per sostenere Ilaria Pagani, candidata sindaca, ribadendo l’importanza di un’alternativa progressista per la città.

Alleanza Verdi-Sinistra ha illustrato la propria posizione per le elezioni amministrative.

Augusto Airoldi ha presentato ufficialmente le sue liste per le amministrative con un evento in Villa.

