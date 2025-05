Politica

SARONNO – “Temibile”, “Diversa”, “Scomoda”: sono solo alcune delle parole scelte per raccontare Novella Ciceroni, candidata sindaco della coalizione formata da Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura. Una campagna di affissione che ha preso il via nella notte, quando gli attivisti hanno tappezzato tutti i loro spazi elettorali con manifesti identici nella grafica ma diversi nel messaggio.

Gli attivisti sono entrati in azione tra la tarda serata e la notte di mercoledì 30 aprile, distribuendo i manifesti in tutti i quartieri di Saronno. L’obiettivo? Far emergere una comunicazione innovativa, lontana dai toni classici delle campagne elettorali tradizionali, per colpire l’attenzione e stimolare la riflessione.

Ogni manifesto propone un aggettivo forte, spesso inaspettato, accostato a una motivazione che ribalta il senso comune, trasformando in un valore. “Temibile perché accetto qualunque sfida con onestà”, “Testarda. Mi ostino finché non raggiungo l’obiettivo”, oppure “Nemica degli interessi personali nella politica” sono solo alcune delle frasi che accompagnano il volto sorridente di Ciceroni. Una strategia comunicativa diretta, personale e coraggiosa, che mette al centro tratti di carattere e valori personali invece che slogan generici o promesse.

“Ci riconosciamo in queste parole – ha spiegato uno degli attivisti durante l’affissione notturna – perché raccontano una politica diversa, che non ha paura di dire quello che pensa, che rivendica le proprie scelte e propone un’alternativa vera”.

La campagna è firmata con il claim “Noi siamo l’alternativa” e intende sottolineare la volontà della coalizione di rompere gli schemi, non solo nei contenuti ma anche nei linguaggi e nei modi di fare comunicazione. Un esperimento di narrazione politica che punta a rendere visibile la differenza e a trasformare la percezione degli aggettivi in strumenti di identità e orgoglio.

Con toni netti, ma senza aggressività, questa uscita della coalizione Ciceroni si propone di segnare un cambio di passo nella comunicazione elettorale cittadina, accendendo i riflettori su una proposta che vuole distinguersi anche nello stile.

