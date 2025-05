Cronaca

MISINTO – Fabio Anobile, 31enne ciclista paralimpico originario di Misinto e già campione del mondo, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 16 mesi di reclusione e 500 euro di multa per truffa, con l’obbligo di risarcire due delle tre vittime costituite parte civile.

I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2022. Anobile si sarebbe fatto pagare quasi 16.500 euro da un uomo di Merate per l’acquisto di 15 biciclette in carbonio mai consegnate. In un secondo caso, avrebbe incassato circa 9.000 euro da un giovane bresciano per un orologio Rolex Daytona, anche questo mai recapitato.

Da mesi non si hanno notizie del campione, che in passato aveva vissuto tra Cantù, Roma, Dubai e Montecarlo. Risulta cancellato dall’anagrafe di Misinto per irreperibilità. La vicenda è stata anche oggetto di un servizio della trasmissione Le Iene, andato in onda a febbraio su Italia 1.

Il processo si è comunque svolto regolarmente e martedì scorso è arrivata la condanna. Resta ora da capire dove si trovi Fabio Anobile.

(foto archivio)

