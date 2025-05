Saronnese

ORIGGIO – È stata la Festa della Liberazione a fare da sfondo all’inaugurazione della “casetta dei libri“, il nuovo progetto realizzato dalla consulta giovanile. Venerdì 25 aprile, in piazza Immacolata, i cittadini hanno potuto ammirare i disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari, selezionati per decorare la casetta e trasformarla in una colorata opera collettiva.

L’iniziativa ha coinvolto tutta la comunità in un gesto di condivisione: la casetta, ora accessibile a tutti, è dedicata al “book crossing“. Chiunque può prendere un libro, leggerlo e poi rimetterlo in circolazione, oppure contribuire lasciandone uno nuovo. Un modo semplice ma prezioso per promuovere la lettura e il valore dello scambio gratuito.

La partecipazione dei più piccoli ha dato un’anima speciale al progetto: la creatività dei bambini, attraverso disegni ricchi di colori e fantasia, ha reso questo nuovo spazio ancora più accogliente e significativo. La consulta giovanile ha saputo ancora una volta mettere al centro i giovani, la cultura e il senso di comunità, regalando a Origgio un’iniziativa che unisce entusiasmo, cultura e condivisione.

(foto d’archivio)

