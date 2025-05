Politica

Angelo Veronesi, segretario cittadino della Lega Lombarda di Saronno ed ex membro della commissione comunale sanità, dal titolo "Ospedale e Casa di Comunità di Saronno: oltre 22 milioni di investimenti. La sanità locale cresce con i fatti, non con gli allarmi".

Negli ultimi giorni sono stati diffusi volantini che paventano il depotenziamento dell’Ospedale di Saronno, suscitando preoccupazioni infondate tra i cittadini. È doveroso riportare i dati reali: Regione Lombardia ha stanziato oltre 22 milioni di euro per potenziare il presidio ospedaliero, con cantieri già in corso e apparecchiature in arrivo grazie anche ai fondi del Pnrr.

Investimenti concreti per l’Ospedale

Tra i principali interventi strutturali in corso:

10,5 milioni per la nuova terapia semintensiva e il pronto soccorso (lavori già avviati presso Pad. Marrone e Pad. Rosso);

1,2 milioni per adeguamenti antincendio (nuovo impianto idrico di estinzione incendi, centrale rampe di emergenza in bombole gas medicinali, Cra-Cps – in fase di conclusione);

7,47 milioni per la ristrutturazione del settimo piano (degenze) e dell’ottavo piano (sale operatorie) del padiglione Verde, in fase di consegna progettazione esecutiva;

3,44 milioni per lavori antincendio ai piani primo e quinto del padiglione Verde (in corso).

Nuove apparecchiature con fondi Pnrr

In parallelo, con i fondi Pnrr, sono in fase di acquisizione e installazione:

Tac 128 strati Siemens (210.000 euro);

Acceleratore lineare Varian per la radioterapia (196.000 euro);

Due gamma camera Else spect CT per la medicina nucleare (200.000 euro);

Nuovi sistemi radiologici fissi (125.000 euro).

Tutto questo conferma l’impegno concreto per il rilancio e l’ammodernamento dell’Ospedale di Saronno.

Casa di Comunità: tra le migliori d’Italia

Anche la Casa di Comunità di Saronno, gestita da Asst Valle Olona, rappresenta un modello virtuoso. Recentemente è stata oggetto di una trasmissione di SkyTG24 come una tra le sette migliori d’Italia, a testimonianza di un’organizzazione efficiente e una risposta concreta ai bisogni dei cittadini.

Al suo interno sono attivi servizi fondamentali:

Punto unico di accesso (Pua)

Ambulatori specialistici (geriatria, riabilitazione, medicina interna, psiconcologia)

Infermiere di famiglia e comunità (Ifec)

Cure domiciliari (Adi)

Servizio sociale e supporto fragilità

Telemedicina, prelievi, Cup, vaccini, consultorio, certificazioni

Sistema integrato, non in competizione

Ospedale e Casa di Comunità non si escludono a vicenda, ma rappresentano due pilastri di un modello sanitario moderno e territoriale. Gli investimenti già attuati dimostrano che Saronno è e resterà centrale nella rete sanitaria lombarda.

Quando altri parlavano di “picchiare i pugni sul tavolo”, il sindaco Alessandro Fagioli otteneva un tavolo in Regione dei sindaci del saronnese. Tavolo esistente ma che il sindaco Airoldi non ha utilizzato, se non per organizzare polemiche politiche che non hanno portato niente per l’Ospedale, tanto è vero che i 22 milioni di euro sono stati ottenuti con l’amministrazione Fagioli. Nessun risultato è arrivato dalle sterili polemiche del centrosinistra.

Incontro pubblico il 5 maggio

Il 5 maggio in Villa Gianetti avremo modo di presentare ai cittadini, insieme al candidato sindaco Rienzo Azzi, quanto già realizzato da Regione con il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della commissione regionale sostenibilità sociale, casa e famiglia e membro della commissione regionale sanità, e con il sindaco emerito Alessandro Fagioli, già membro della commissione comunale sanità.

Spiegheremo quali sono gli obiettivi futuri per rilanciare ancora di più l’Ospedale grazie alla sinergia con Regione Lombardia, che stanzia circa il 70% del proprio bilancio per la sanità.