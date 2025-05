Città

SARONNO – Oggi, primo maggio, la memoria del lavoro si intreccia con i racconti di chi in fabbrica ci ha vissuto ogni giorno. Tra gli oggetti più fotografati della mostra “Metamorfosi industriale” che si è tenuta all’ex Isotta Fraschini lo scorso 12 aprile c’è l’“Imparziale”, un dispositivo che racconta più di mille parole le rigide regole del passato. A presentarlo è stato Giulio Lenzi, che ha spiegato come, dietro il suo nome ingannevole, si celasse un meccanismo di controllo severo e selettivo.

Il suo nome ufficiale era “Imparziale”, ma di imparziale aveva ben poco. “Quando un operaio usciva dalla fabbrica – ha spiegato Lenzi – doveva timbrare il cartellino e poi premere un pulsante: se usciva il verde, poteva andare. Se usciva il rosso, la guardia lo perquisiva. Era sottoposto ad una perquisizione che chiamavamo lo spoglio. Il punto è che la guardia aveva un comando nascosto per far uscire il rosso, soprattutto se nutriva sospetti. E se trovavano qualcosa, erano guai seri”.

Il dispositivo ha incuriosito molti, diventando uno dei simboli più forti dell’esposizione, capace di raccontare con immediatezza le contraddizioni del lavoro in fabbrica: tra controllo, disciplina e fatica quotidiana. La sua presenza ha contribuito al successo della mostra, che ha emozionato Saronno e i suoi cittadini, richiamando ex dipendenti e appassionati di storia locale.

Un continuo andirivieni di visitatori ha animato l’evento, con tante emozioni condivise, alimentate anche dal suono autentico della sirena di fabbrica, che ogni ora riportava tutti indietro nel tempo. Tra i pezzi più ammirati, accanto all’“Imparziale”, anche la storica vettura Isotta Fraschini, i motori d’epoca, i disegni tecnici, la lettera di Gabriele D’Annunzio e le lampade restaurate.

La mostra, realizzata grazie alla collaborazione tra il Gruppo Anziani Isotta Fraschini Anla e l’associazione Saronno Città dei Beni Comuni, ha saputo raccontare un capitolo fondamentale dell’identità cittadina. A completare il percorso, anche gli scatti del fotografo Giacomo Infantino, che ha immortalato ex dipendenti e documentato il sito industriale prima delle demolizioni.

guarda tutte le foto 25



Isotta Fraschini, memoria viva: la mostra emoziona ex dipendenti e saronnesi (fotogallery)

