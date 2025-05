Politica

SARONNO – “Il Primo Maggio non è solo una ricorrenza, ma un impegno quotidiano a garantire lavoro stabile, dignitoso e sicuro per tutti.” Con queste parole la sezione saronnese di Fratelli d’Italia ha voluto celebrare la Festa dei Lavoratori, ribadendo l’importanza del lavoro come fondamento della Repubblica e richiamandosi ai risultati ottenuti dal governo nazionale.

Nel messaggio diffuso in occasione del Primo Maggio, i rappresentanti locali sottolineano l’impegno del partito nel sostenere le politiche occupazionali messe in campo dal governo Meloni, che negli ultimi due anni e mezzo hanno portato – si legge nella nota – “alla creazione di oltre un milione di nuovi posti, con un tasso di occupazione femminile in crescita e una disoccupazione ai minimi da diciotto anni”.

“Il lavoro deve essere al centro delle politiche pubbliche – afferma il gruppo cittadino – e il nostro obiettivo è coniugare crescita economica, stabilità contrattuale e sicurezza. Per questo accogliamo con favore il piano annunciato a livello nazionale che prevede oltre 1,2 miliardi di euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un tema che riguarda da vicino anche il nostro territorio.”

Proprio la sicurezza sul lavoro è al centro della riflessione lanciata dalla sezione saronnese: “Vogliamo che ogni lavoratore, indipendentemente dal settore o dall’età, possa svolgere le proprie mansioni in un ambiente sicuro. È per questo che chiediamo attenzione particolare anche sul fronte della formazione da quella scolastica a quella nel corso della vita professionale”.

La sezione locale esprime inoltre apprezzamento per la volontà del governo di coinvolgere sindacati e associazioni datoriali in un’“alleanza per la sicurezza”, considerata “una sfida che può essere vinta solo con un lavoro condiviso, a partire dalle comunità locali”.

“In questo Primo Maggio – conclude la nota – vogliamo ribadire che il lavoro non è uno slogan, ma una priorità concreta. A Saronno, come nel resto d’Italia, continueremo a sostenere chi crea occupazione, valorizza il merito e tutela la dignità del lavoro, consapevoli che solo così si costruisce una società più giusta e coesa”.

