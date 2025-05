SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giorgio Marturano, segretario del Pd Saronno, in occasione del Primo Maggio.

“Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori. Mi piace allora ricollegarmi alla festa appena passata del 25 aprile, giornata della Liberazione d’Italia dall’occupante nazista e dal fascismo, per parlare dell’atto più importante che quella giornata ha generato: la nostra Costituzione, frutto del lavoro dei padri costituenti. Una Costituzione di cui non si parla abbastanza, ricca di insegnamenti, ma che troppo spesso si cerca di manomettere.”

“Durante un convegno, mi ha colpito l’intervento dell’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ha sottolineato come, nei tempi fondativi della Repubblica, i due principali partiti lavorarono insieme per affermare il valore del lavoro, cercando un punto di equilibrio tra capitale e collettivismo.”

Marturano cita l’articolo 4 della Costituzione:

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

“Non si legge mai questo articolo, ma pensate cosa significa parlare del lavoro in questi termini. Non solo impiego, ma crescita, progresso, evoluzione. Un’attività che può essere artistica, economica, tecnologica, e che deve contribuire alla società.”

“Il lavoro, l’impresa, l’attività economica sono certamente legati al profitto. E la nostra Costituzione, dall’articolo 41 in poi, riconosce spazi di libertà economica. Tuttavia, pone anche dei limiti: utilità sociale, rispetto della salute, dell’ambiente, della sicurezza, della libertà e della dignità umana.”

“Ho voluto riportare questi passaggi – spiega Marturano – perché rappresentano un valore del lavoro che negli anni si è affievolito: sempre più legato alla produttività, alla precarietà, all’esternalizzazione, dimenticando la dignità del lavoratore e il diritto a un salario minimo orario, come chiedono tante categorie, non solo medici e infermieri, ma anche chi lotta per garantire alla propria famiglia una vita dignitosa.”

“Altro punto fondamentale – conclude – è la sicurezza sul lavoro. Il lavoratore deve essere tutelato anche nella salute, come previsto dalla Costituzione. E invece, di questo si parla troppo spesso solo dopo le tragedie. Il Partito Democratico continua a lottare per questi diritti, per la giustizia sociale, per non lasciare indietro nessuno. Il Primo Maggio serve a ricordarlo. Anzi, a gridarlo ancora più forte.”

