Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Mauro Rotondi (Pd) in merito alla festa dei lavoratori

Il 1° Maggio non è solo una ricorrenza: è un richiamo profondo ai valori fondanti della nostra Repubblica. Il lavoro è al centro della nostra Costituzione, è la base della dignità personale e della coesione sociale. Eppure, oggi più che mai, dobbiamo difenderlo.

Ogni giorno, in Italia, persone perdono la vita sul posto di lavoro, giovani e meno giovani. Incidenti che non sono fatalità, ma conseguenze di scelte politiche, mancanza di controlli, precarietà diffusa. È intollerabile che nel 2025 si continui a morire lavorando. È un fallimento per lo Stato, per le istituzioni, per la politica, per tutti noi.

Accanto alla sicurezza, c’è il tema della stabilità. Milioni di lavoratori vivono in condizioni di precarietà: contratti brevi, salari bassi, subappalto dilagante, mancanza di tutele. Una regressione dei diritti avvenuta negli ultimi anni. Il lavoro, invece, deve tornare a essere un diritto pieno, garantito, stabile.

Per questo, il referendum dell’8 e 9 Giugno rappresenta un passaggio fondamentale. Chiediamo il ripristino delle tutele contro i licenziamenti illegittimi col ritorno dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, la riduzione dell’abuso dei contratti a termine e la fine del lavoro precario camuffato. È una battaglia di giustizia e di civiltà a cui si aggiunge il Referendum sulla riduzione del periodo di residenza richiesto ai cittadini extra Ue per la richiesta della cittadinanza.

Il Partito Democratico sostiene con convinzione questa campagna. Lo fa nel solco della sua storia, dalla parte dei lavoratori, del sindacato, di chi ogni giorno tiene in piedi il Paese con il proprio impegno.

1° Maggio – 8 e 9 Giugno: due date per rimettere al centro il lavoro. Due occasioni per scegliere da che parte stare. Noi stiamo con chi chiede rispetto, diritti, futuro, dignità nel lavoro.

Buon 1 Maggio a tutti

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09