SARONNO – “In questo Primo Maggio, voglio rivolgere un pensiero sincero e profondo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che, ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, contribuiscono a tenere viva la linfa del nostro Paese.” Inizia così la nota di Claudio Sala, candidato consigliere comunale per la Lega a Saronno, in occasione della festa del lavoro.

Sala riflette sul momento attuale, segnato da forti incertezze economiche e geopolitiche, e sottolinea come, nonostante le difficoltà, imprenditori e lavoratori continuino a impegnarsi con determinazione: “Resistiamo. Lottiamo. Ogni giorno, in ogni reparto, in ogni ufficio, in ogni officina. Nonostante tutto, continuiamo a credere nel valore del lavoro fatto con onestà, nella professionalità costruita nel tempo, nella capacità di reagire senza scorciatoie.”

Nel suo messaggio, l’esponente leghista evidenzia la differenza tra il modello italiano, fondato su diritti, dignità e legalità, e quelli di altri Paesi dove – secondo le sue parole – vengono ignorati i principi fondamentali del lavoro. “Noi restiamo fedeli a un modello che mette al centro la persona”, scrive Sala, rivendicando la scelta di puntare su valori come la sicurezza e il rispetto delle regole.

Un passaggio della nota è dedicato anche alla recente abolizione del reddito di cittadinanza, definito “assistenzialismo dannoso”, in quanto ritenuto colpevole di avere disincentivato il lavoro e la responsabilità individuale. Per Sala, “il lavoro non si regala, si crea”, e serve puntare su merito e produttività.

Infine, l’invito all’unità: più collaborazione tra imprenditori, settori produttivi e lavoratori, per costruire una ricchezza sociale che vada oltre i numeri, fatta anche di “rispetto, crescita condivisa, competitività sana e sostenibile”.

Sala conclude con un augurio: “Buon Primo Maggio a chi lavora con cuore, coraggio e coscienza. Buon Primo Maggio a chi ci mette la faccia, le mani e l’anima. Buon Primo Maggio a chi crede ancora che il lavoro possa essere, davvero, la più alta forma di dignità umana.”

