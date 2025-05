Cronaca

SARONNO – Intervento di emergenza nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Saronno. Intorno alle 22.57, un ragazzo ha accusato un malore mentre si trovava in piazza Cadorna, nei pressi dell’ingresso principale dello scalo ferroviario.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Dopo le valutazioni da parte dei sanitari, non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Le condizioni del giovane sono apparse gestibili sul momento.

L’intervento si è concluso nel giro di pochi minuti, senza ulteriori conseguenze.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna per un precedente intervento)

01052025