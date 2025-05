Città

SARONNO – Pubblichiamo l’intervento uno sversamento avvenuto a causa di un guasto industriale, su cui sono in corso accertamenti di Alberto Paleardi, ex presidente della commissione comunale Lura ed ex membro del consiglio del Parco Lura, a suo tempo nominato “Lurologo” dall’allora sindaco Porro. Al di là di questo specifico episodio, Paleardi ha ricordato l’impegno pluridecennale per il risanamento del Lura, trasformato in un corso d’acqua spesso limpido. Tuttavia, sottolinea, “gli scarichi occasionali e improvvisi cambi di colore dell’acqua dimostrano che il problema non è ancora superato”.

Positiva, secondo Paleardi, è stata in questi giorni la forte mobilitazione cittadina e il coinvolgimento delle autorità, dopo l’incidente: “Vedere i pesciolini vicino alle barriere anti-inquinamento è incoraggiante, anche se non ho più avvistato gli uccelli che frequentavano le sponde. Speriamo ritornino presto”.

Un ringraziamento è stato rivolto a volontari, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco per l’impegno durante l’emergenza. Paleardi rilancia infine un appello: “Serve continuità negli interventi e attenzione alle secche estive, che uccidono i pesci. Esistono soluzioni tecniche semplici e poco costose per migliorare la tenuta del fondo e garantire un flusso d’acqua costante, essenziale per l’equilibrio del Lura”.

