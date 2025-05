Eventi

SARONNO – Dal 3 all’11 maggio torna “ville aperte“, la rassegna che offre ai visitatori l’opportunità di scoprire luoghi d’arte solitamente chiusi al pubblico. Tra le tante meraviglie coinvolte, anche Villa Gianetti a Saronno si prepara a raccontare la sua storia.

La villa ospiterà il percorso dedicato alla celebre soprano Giuditta Pasta, arricchito dalla collezione Cavallari, e aprirà le stanze dove sono esposte le opere della collezione De Rocchi. Sarà così possibile immergersi in un viaggio tra musica, pittura e memoria.

L’iniziativa, che si estende nelle province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Lecco e Como, ha come obiettivo principale la valorizzazione concreta del patrimonio culturale lombardo, spesso poco conosciuto al grande pubblico.

Alla presentazione ufficiale della manifestazione 2025, l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso ha sottolineato l’importanza di eventi come “ville aperte“, capaci di portare alla luce autentici tesori storico-artistici, offrendo esperienze di grande valore culturale ai visitatori.

(foto d’archivio)

