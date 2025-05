Softball

MACERATA – Segnando 20 punti in due partite, la Rheavendors Caronno oggi ha travolto Macerata, nel recupero del campionato di serie A1. Due gare, quelle disputate nella città del centro Italia a partire dalle 17, assolutamente a senso unico, a favore delle caronnesi.

Missione compiuta, dunque, per la formazione del presidente Alfonso Turconi. In gara 1 pesano i 6 punti realizzati dalla Rhea, già in vantaggio, alla sesta ripresa. Per cinque inning, per la Rhea, ha lanciato Chiara Rusconi (foto) mettendo a segno 5 strike out, chiusura della veterana Silvia Durot. In gara 2 alla seconda ripresa i 5 punti della Rhea Caronno che hanno ipotecato il risultato.

Macerata-Rheavendors Caronno 1-10, 3-10

