Softball

MACERATA – Giovedì 1 maggio torna in campo la Serie A1 Softball con il recupero della prima giornata di campionato tra Ares Safety Macerata e Rheavendors Caronno, rinviata per via del maltempo lo scorso 29 marzo. Il playball di gara uno è in programma alle 17, mentre la seconda sfida prenderà il via 40 minuti dopo la conclusione del primo incontro.

A scendere in campo saranno le squadre i cui roster sono formati dalle atlete tesserate in occasione della sfida del 29 marzo. Rispetto alle ultime uscite delle due squadre saranno previsti pertanto dei cambiamenti, in particolar modo per il Macerata che per l’occasione rivoluzionerà il proprio roster. Per la Rheavendors Caronno, invece, tutto l’organico è a disposizione, eccezion fatta per la lanciatrice Garibaldi Messina, ancora alle prese con l’infortunio che l’ha costretta ai box anche nell’ultima serie contro il Collecchio.

Il programma del recupero

Giovedì 1° maggio, dalle ore 17.00 (gara 2 ha inizio 40′ minuti dopo la fine del primo incontro)

Ares Safety Macerata – Rheavendors Cronno

La classifica

Mkf Bollate (10 vittorie-1 sconfitte) .909; Inox Team Saronno (9-1) .900; Italposa Forlì .700 (7-3); Mia Office Blue Girls Bologna (6-4) .600; Rheavendors Caronno (4-4) e Bertazzoni Collecchio (5-5) .500; Itas Mutua Rovigo (2-6) .250; Ares Safety Macerata (1-6) .243; Thunders Castellana (2-8) .200, Pubbliservice Old Parma (1-9) .100.

(foto archivio: Sara Brugnoli della Rheavendors Caronno)

01052025