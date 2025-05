Città

SARONNO – Sul campo senza sosta, per il terzo giorno consecutivo. I volontari dell’Enpa Saronno stanno operando con un impegno straordinario lungo il torrente Lura dopo lo sversamento di idrocarburi avvenuto a Rovellasca. Una presenza costante e fondamentale su tre fronti: il recupero degli animali in difficoltà, il monitoraggio della flora e della fauna e la mappatura dei punti critici dove ancora ristagna la sostanza inquinante.

La giornata di oggi ha confermato quanto il lavoro sul territorio sia essenziale. I volontari, impegnati anche a Saronno e Caronno Pertusella, hanno effettuato controlli su tutta la lunghezza del torrente, segnalando nuove criticità e verificando il funzionamento delle barriere galleggianti posizionate in diversi punti. Una di queste, collocata all’altezza del Decathlon di Saronno, sembra operare correttamente; il vero problema però resta nelle anse del corso d’acqua, dove la sostanza oleosa si raccoglie formando vere e proprie sacche inquinanti.

Proprio in queste zone — come in via Volta e via Carlo Marx a Saronno, o dietro al parco a Caronno Pertusella — gli attivisti chiedono interventi urgenti: servono nuove paratie, anche a monte, per evitare che eventuali ulteriori residui arrivino ancora da Rovellasca, punto iniziale della contaminazione.

Nonostante la gravità della situazione ambientale, lungo il torrente ieri sono stati avvistati anche dei ragazzi intenti a prendere il sole a pochi passi dall’acqua inquinata, ignari dell’accaduto.

Dal punto di vista del salvataggio animali, non si registrano recuperi nella giornata di ieri. I volontari hanno cercato di intervenire su una cornacchia grigia visibilmente ricoperta di liquido oleoso, ma purtroppo è fuggita. Continuano però le attività di pattugliamento e osservazione degli alberi lungo l’alveo del Lura, per individuare eventuali nuovi casi.

