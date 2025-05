iltra2

TRADATE – Prenderà il via giovedì 15 maggio alla Casa di Comunità di via Gradisca a Tradate un ciclo di dieci incontri dedicati alla formazione e al supporto dei caregiver che si occupano di anziani non autosufficienti.

L’iniziativa rientra nel progetto regionale Centri per la Famiglia, promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con Ats Insubria, Asst Sette Laghi e il Centro per la famiglia La Casa di Varese.

Gli incontri, in programma ogni settimana dalle 10.30 alle 12, saranno condotti da professionisti del settore – tra cui infermieri di famiglia, assistenti sociali, psicologi, geriatri, terapisti occupazionali e fisioterapisti – e affronteranno i principali aspetti legati alla cura quotidiana degli anziani. Oltre a momenti formativi, i partecipanti potranno conoscere i servizi offerti da Ats e Asst e ricevere indicazioni pratiche per gestire al meglio le esigenze delle persone fragili.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected]. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3515629404.

