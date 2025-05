Comasco

TURATE – Una giornata di festa, colori e attività per tutte le età: oggi 1 maggio torna a Turate la Fiera del fiore, manifestazione che coinvolgerà il centro cittadino dalle 9 alle 20 con oltre cento bancarelle tra ambulanti, artigiani, hobbisti, fioristi, associazioni e molto altro.

L’evento si svolgerà in piazza Volta e lungo le vie centrali da via Garibaldi a via Marconi. Numerose le aree tematiche dislocate in diversi punti del paese:

In piazza Volta

Stand gastronomico del Gruppo Alpini

Spazio musicale a cura della scuola Giovanna Turconi

Presenza delle associazioni del territorio

Comunità alloggio San Giacomo, Rsa e Casa albergo Papa Giovanni XXIII

Esposizione di biciclette d’epoca con l’associazione Gioiosa

Nei cortili del Comune

Ristoro del Centro Anziani

Croce Azzurra

Stand e ristoro dell’Associazione delle contrade

Mostra di pittura

All’ingresso del Comune

I Falconieri della Rosa Blu con “Le ali incantate”

Palestra JLG Fitness

Croce Rossa e Avis

Al Parco dei Veterani (via Cavour)

Mongolfiera di Volandia con dimostrazioni a tema Museo del Volo

Attività sportive con Asd Gerenzanese Calcio

Dimostrazioni del Cai Gruppo Saronno

Ambulanza dei pupazzi e truccabimbi della Croce Rossa

Gonfiabili e Team Mtb Lomazzo

Al Parco “Turate Solidale” (via Garibaldi)

Protezione civile di Rovello Porro

American Barbecue Party con area ristoro

Programma degli eventi principali: