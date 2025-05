Saronnese

UBOLDO – A guidare oggi il gruppo comunale di protezione civile di Uboldo è Giuseppe Restelli, già vicecoordinatore, affiancato da Giorgio Andreani nel ruolo di vice.

L’assessore alla sicurezza, Matteo Croci, ha espresso piena fiducia nei due nuovi responsabili, ritenendoli persone competenti e motivate, pronte a portare avanti con impegno le attività del gruppo. Tra queste: il monitoraggio del territorio boschivo, la sorveglianza del torrente Bozzente, la prevenzione del rischio idrogeologico, il supporto logistico durante manifestazioni pubbliche e, più in generale, tutte le attività proprie della protezione civile.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha deciso di rendere omaggio a Piero Zucca, storico fondatore e primo coordinatore del gruppo, scomparso recentemente. A lui saranno intitolati sia il gruppo comunale di protezione civile di Uboldo-Origgio sia la sede operativa, situata nell’ex mercantile di via Silvio Pellico. Una targa in ottone, recante il nome “Gruppo comunale di protezione civile di Uboldo Piero Zucca“, verrà apposta ufficialmente durante una cerimonia dedicata. La delibera per l’intitolazione, approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Clerici e in accordo con i volontari del gruppo, è già stata inoltrata alla prefettura per l’autorizzazione definitiva.

Le motivazioni che hanno spinto a questa scelta sono profonde: Piero Zucca non fu solo il promotore della nascita del gruppo uboldese e del comitato di coordinamento provinciale di Varese, ma rappresentò anche un esempio di dedizione, altruismo ed esperienza al servizio della comunità. Con il suo spirito generoso e il suo costante sorriso, Zucca fu una figura centrale per Uboldo e per i colleghi volontari, contribuendo in modo significativo alla crescita del gruppo, che oggi conta quindici membri attivi.

La sua opera si è distinta soprattutto durante momenti difficili, come l’emergenza pandemica da covid-19 e gli eventi atmosferici estremi dell’estate 2023, quando la protezione civile locale, sotto la sua guida, si è rivelata un punto di riferimento essenziale per la popolazione.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09